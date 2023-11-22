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الأربعاء، 22-11-2023 02:49 م

حماس: معظم من سيطلق سراحهم يحملون جنسيات أجنبية

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الوكيل الإخباري- كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الهدنة التي تم التوصل إليها مع إسرائيل، بوساطة قطرية، ستبدأ يوم غد الخميس عند الساعة العاشرة صباحا.

وقال أبو مرزوق في تصريح تلفزيوني إنه " بعد مفاوضات لأيام طويلة نعلن توصلنا لاتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدرة"، مؤكدا أن " الاتفاق على وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بكل مناطق القطاع".

وكشف أنه "سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا"، مبينا أن "معظم من سيطلق سراحهم يحملون جنسيات أجنبية".

وأفاد بأنه "تم الاتفاق على تكثيف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت قطر نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل "حماس"، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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