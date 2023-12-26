الثلاثاء 26-12-2023
الوكيل الاخباري
 

"اليرموك" تنظم هاكثون ابتكاري لاستقطاب المشاريع الطلابية البيئية

شخصيات أردنية وعربية وإسلامية تدعو الفلسطينيين للوحدة لمواجهة خطط التهجير

ورشة لبناء قدرات الطلبة بالجامعة الهاشمية

الحرس الثوري الإيراني: سنسوي إسرائيل بالأرض إذا تطاولت على الأراضي الإيرانية

نتنياهو : مستمرون في الحرب حتى النهاية

بيان صادر عن جمعية البنوك

ضابطان برتبة نقيب ضمن قتلى جيش الاحتلال اليوم

مسيرة ووقفة تضامنية نصرة لغزة في اربد

حماس: نحذر الدول من التعاطي مع مخططات نتنياهو للهجرة الطوعية

الملك يعزي عشيرتي الهباهبة والحباشنة

عاجل

شخصيات أردنية وعربية وإسلامية تدعو الفلسطينيين للوحدة لمواجهة خطط التهجير

الثلاثاء، 26-12-2023 08:29 م

حماس: نحذر الدول من التعاطي مع مخططات نتنياهو للهجرة الطوعية

main_image6589fd50b1aab


الوكيل الإخباري - حذر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، كل الدول من التعاطي مع مخططات نتنياهو بشأن ما يسمى الهجرة الطوعية.

اضافة اعلان

 

وقال حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت، إنه ارتقى حتى اليوم أكثر من 21 ألف شهيد بسبب العدوان على غزة، إضافة إلى 54 ألف مصاب.


وأضاف أن الاحتلال النازي لم يترك سلاحاً إلا استعمله بكل سادية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.


وقال إن :" ثلاثي الإجرام الإسرائيلي في حالة تخبط لأنهم لم يحققوا أي هدف من أهدافهم المعلنة".


وأكد حمدان على أن ما يجري يؤكد أن نتنياهو يتحرك بلا هدف ولا رؤية فهو ينتقل من فشل إلى فشل، مضيفاً أن ارتباك المتحدث العسكري الصهيوني أمام الصحفيين دليل على كذب وتخبط قادته.


أشار إلى تلقي حماس مقترحات ومبادرات من عدد من الدول، مؤكداً انفتاح الحركة على كل ما يحقق المصالح.


ونوه حمدان إلى أن الإدارة الأميركية يدها ملطخة بدماء أطفال غزة، وأن الإدارة الأميركية تتحدث عن حفظ أرواح المدنيين في غزة ثم هي تزود "إسرائيل" بالأسلحة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202325165232670569006

نتنياهو : مستمرون في الحرب حتى النهاية

kGYXQ

ضابطان برتبة نقيب ضمن قتلى جيش الاحتلال اليوم

0

جيش الاحتلال : الحرب مستمرة حتى هذا الموعد

اعتقال.jpg-763aa473-72f5-4b95-abc7-972dc6c608bd

ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 4785 معتقلاً

14020808000829_Test_PhotoN

قيادي بحماس: مفاجآت قريبة للمقاومة في غزة والمبادرة المصرية مرفوضة

65660a524c59b7357d61ab8c

مقتل 3 عسكريين إسرائيليين في قطاع غزة

أخبار متعلقة
اسرا

مسؤول إسرائيلي سابق: ظهرنا دولة ضعيفة لا تدافع عن نفسها إلا بمساعدة أميركية

القسام44

لماذا يصعب تدمير حماس..؟ خبيران أميركيان يُجيبان

49

حماس والجهاد الإسلامي تدينان مراقبة بريطانيا لسماء غزة

ع

حماس: جادون في الوصول إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى

hamas_0

المقاومة تعلن سعيها لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة

WhatsApp Image 2023-11-26 at 8.52.53 PM

قطر: غزة والضفة يجب أن تكونا دولة واحدة