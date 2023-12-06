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حماس : هذا شرطنا لاستئناف مفاوضات الرهائن

الأربعاء، 06-12-2023 10:32 م

حماس : هذا شرطنا لاستئناف مفاوضات الرهائن

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الوكيل الاخباري - قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة أكدت أنها أنهت مرحلة تسليم الأطفال والنساء، وأن الدخول في مفاوضات جديدة لتبادل الرهائن مرهون بوقف كامل للعدوان على قطاع غزة .

واضاف اننا لن ندخل في أي مفاوضات في ظل إطلاق النار، والمجازر والمذابح وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، يتوقف العدوان وإطلاق النار نكون مستعدين لاستئناف المفاوضات لتبادل جميع الأسرى والوصول لصفقة شاملة .

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