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الإثنين، 27-05-2024 08:39 م

حمدان: نحمّل أميركا وبايدن شخصيا المسؤولية عن مجزرة رفح

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الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان ، الاثنين ، ان الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ234 عدوانه الهمجي على أهلنا في غزة ، وان الاحتلال قتل وأعدم أكثر من 36 ألفا من أبنائنا إضافة إلى أكثر من 81 ألف جريح.

وتابع حمدان : ُنحمّل الإدارة الأميركية ورئيسها بايدن شخصيا المسؤولية الكاملة عن مجزرة رفح ، وان الجريمة الصهيونية في رفح دليل واضح على استخفاف الاحتلال بكل القوانين.

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