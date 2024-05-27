حمدان: نحمّل أميركا وبايدن شخصيا المسؤولية عن مجزرة رفح

الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان ، الاثنين ، ان الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ234 عدوانه الهمجي على أهلنا في غزة ، وان الاحتلال قتل وأعدم أكثر من 36 ألفا من أبنائنا إضافة إلى أكثر من 81 ألف جريح.



وتابع حمدان : ُنحمّل الإدارة الأميركية ورئيسها بايدن شخصيا المسؤولية الكاملة عن مجزرة رفح ، وان الجريمة الصهيونية في رفح دليل واضح على استخفاف الاحتلال بكل القوانين.

اضافة اعلان