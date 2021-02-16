حملة اعتقالات واسعة في فلسطين

الوكيل الإخباري - أفادت مصادر فلسطينية في الضفة الغربية، بأن جيش نفذ الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة في بلدة سلواد شرق رام الله.

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ولفتت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية أخضعت الشبان الموقوفين للتحقيق الميداني.



كذلك، نفذ جيش الاحتلال اعتقالات عدة في مدينة نابلس طالت قيادات لحركة "حماس" في المدينة.



وكان الاحتلال اعتقل الليلة الماضية، شابا عند باب الخليل في البلدة القديمة من القدس.

المصدر : روسيا اليوم

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