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الإثنين، 19-10-2020 03:52 م

إضراب مفتوح عن الطعام لليوم الـ 85 على التوالي

حياة الأسير الأخرس على المحك في سجون الاحتلال

التخرس
الأخرس مضرب عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري


الوكيل الإخباري - أكدت القوى الشعبية بمحافظتي رام الله والبيرة، في فلسطين على ضرورة إنقاذ حياة الأسير، ماهر الأخرس، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ 85 على التوالي.

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وتعتزم القوى تنفيذ اعتصام جماهيري حاشد، الثلاثاء، في مدينة البيرة، ويوم الأربعاء فعالية مسائية على ميدان المنارة برام الله، نصرة للأسرى ورفضا لممارسات سلطات الاحتلال بحقهم.


وحملت القوى، عقب اجتماعها في رام الله، اليوم الاثنين، الاحتلال  المسؤولية عن حياته في ظل الوضع الصحي بالغ الخطورة الذي يعيشه، بعد رفض

السلطات الاستجابة لمطالبه، داعية إلى إسناد الأسرى في العزل الانفرادي، الذين يعانون أوضاعا بالغة القسوة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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