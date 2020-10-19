حياة الأسير الأخرس على المحك في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري - أكدت القوى الشعبية بمحافظتي رام الله والبيرة، في فلسطين على ضرورة إنقاذ حياة الأسير، ماهر الأخرس، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ 85 على التوالي.

اضافة اعلان



وتعتزم القوى تنفيذ اعتصام جماهيري حاشد، الثلاثاء، في مدينة البيرة، ويوم الأربعاء فعالية مسائية على ميدان المنارة برام الله، نصرة للأسرى ورفضا لممارسات سلطات الاحتلال بحقهم.



وحملت القوى، عقب اجتماعها في رام الله، اليوم الاثنين، الاحتلال المسؤولية عن حياته في ظل الوضع الصحي بالغ الخطورة الذي يعيشه، بعد رفض

السلطات الاستجابة لمطالبه، داعية إلى إسناد الأسرى في العزل الانفرادي، الذين يعانون أوضاعا بالغة القسوة.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة







