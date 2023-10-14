خالد مشعل: علمت بعملية "طوفان الأقصى" من وسائل الإعلام

الوكيل الإخباري - قال رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل بحديث لقناة "خبر تورك"، إن قرارات "حماس" العسكرية تتخذها كتائب القسام، وأن هذا "الهجوم كان ردة فعل على جرائم الاحتلال".

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وأضاف: "عرفت عن الهجوم يوم 7 الشهر الجاري من وسائل الإعلام بعد أن صلّيت الفجر".



وأشاد مشعل بهجوم المقاومة الفلسطينية، وقال: "نشعر بالفخر مما أنجزه القسام، ونشعر بالفخر بكتائب القسام".



وشدد على أن الهجوم كان "ردا طبيعيا جدا وردة فعل على جرائم الاحتلال، والاحتلال المستمر منذ سنوات طويلة".



ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي موقعا مزيدا من الضحايا في صفوف الفلسطينيين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.



وأعلنت الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 2215 شهيدا وأكثر من 8714 جريحا في غزة، وإلى 54 شهيدا وأكثر من 1100 جريح في الضفة الغربية المحتلة.

RT