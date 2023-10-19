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الخميس، 19-10-2023 07:46 ص

خبراء عسكريون إسرائيليون: الجيش ليس مدربا ولا مستعدا لاجتياح غزة

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الوكيل الاخباري - انتقد محللون عسكريون وضباط سابقون في جيش الاحتلال تعجل حكومة بنيامين نتنياهو في شن اجتياح بري لقطاع غزة، وقالوا إن الجنود غير مدربين، وإن الأمر يتطلب وقتا.

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وقال الجنرال يغال كرمون، وهو مستشار سابق لقضايا الحرب على الإرهاب، في مقابلة مع القناة 13، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنشأت بناء عسكريا تحت الأرض وهي الآن بانتظار دخول الإسرائيليين، وهي تقول ذلك.


ووصف كرمون إدخال الجيش الإسرائيلي إلى غزة في هذا الوقت بـ"الإثم"، وقال إنه أمر "ممنوع"، مؤكدا أن الجنود غير مدربين، وأن على الجيش الحصول على ما يكفيه من الوقت لأنه حتى الآن لا يملك معلومات عن الميدان.


وقال كرمون إنه من غير الممكن إدارة جيش بهذه الطريقة، ونصح "كل الذين يطالبون بدخول غزة بالكف عن هذا الأمر".


ويرى كرمون أن على الجيش حاليا مضاعفة القصف على قطاع غزة وإذا لم يتوقف "المخربون" بعد استنفاد إسرائيل كل ما لديها، فيجب عندها تحويل غزة إلى حديقة خراب، حسب تعبيره.


وقال الجنرال السابق "إن غزة لن تهرب، والمخربين تحت الأرض لن يهربوا، بالتالي يجب ألا نتسرع ويمكننا فعل هذا (التوغل البري) بعد شهرين".


 




 

 


 

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