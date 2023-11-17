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إدخال حاويتي وقود يوميا إلى غزة بدءًا من مساء الغد

الجمعة، 17-11-2023 06:48 م

خبير أممي: على إسرائيل التوقف عن استخدام المياه كسلاح حرب

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الوكيل الإخباري - طالب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بيدرو أروجو -أجودو، إسرائيل بالتوقف عن استخدام المياه كسلاح في الحرب.

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وقال الخبير الأممي، في بيان اليوم الجمعة، إنه يجب على إسرائيل السماح بدخول المياه النظيفة والوقود إلى غزة لتفعيل شبكة إمدادات المياه ومحطات تحلية المياه في القطاع المحاصر، قبل فوات الأوان.


وأضاف أن "كل ساعة تمر مع قيام إسرائيل بمنع توفير مياه الشرب الآمنة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، تُعرض سكان غزة لخطر الموت من العطش والأمراض المرتبطة بنقص مياه الشرب الآمنة".


وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن النضوب الكامل للوقود في غزة له عواقب كارثية، بما في ذلك انهيار إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي والاتصالات والرعاية الصحية.

 




 

 


 

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بيان صادر عن كتائب القسام

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