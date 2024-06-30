الإثنين 01-07-2024
الوكيل الاخباري
 

من الاثنين وحتى الثلاثاء المقبل.. اعلان هام من إدارة الترخيص

مشاهد صادمة.. جيش الاحتلال يستخدم أسرى فلسطينيين دروعا بشرية

المستشفى الأردني في غزة: استخراج شظية من جمجمة طفل وإنقاذ يد فتاة من البتر

فاجعة في عمّان.. وفاة حدثين وإصابة ثالث بحادث دهس

تصريح جديد من التربية بشأن امتحانات التوجيهي

الطاقة: هكذا أصبحت قيمة بند فرق أسعار الوقود بفواتير الكهرباء للشهر المقبل

بيان صادر عن دائرة الأراضي والمساحة

"تجارة الزرقاء" تبحث والسفارة التونسية تعزيز التعاون

إحالة مدير عام دائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات فهد العموش إلى التَّقاعد

قرار صادر عن مجلس الوزراء بشأن مخالفات السَّير

الأحد، 30-06-2024 11:56 م

خبير عسكري يكشف سبب دفع الاحتلال بمدرعات قديمة للقتال في غزة

1719780718437


الوكيل الإخباري - قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي إن دفع جيش الاحتلال بالمدرعات القديمة إلى ساحة القتال يؤكد تكبده خسائر كبيرة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المقاومة تخوض معارك شرسة في 3 جبهات بالقطاع.

اضافة اعلان


وأضاف الفلاحي أن المدرعات التي أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تدميرها اليوم الأحد تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي وبعضها خرج من الخدمة.


واعتبر الخبير العسكري الدفع بمثل هذه الأنواع دليلا على تراجع قدرات جيش الاحتلال العسكرية، خصوصا ما يتعلق بالآليات والمدرعات.


وعن العمليات الميدانية، قال الفلاحي إن القتال مشتغل حاليا في 3 جبهات هي الشجاعية شمالا وتل الهوى ورفح جنوبا، مشيرا إلى أن المقاومة تخوض معارك شرسة، وتلحق أضرارا كبيرة بقوات الاحتلال.


ويحاول الاحتلال، حسب الفلاحي، توسيع المنطقة العازلة في مدينة رفح، التي تبدأ من محور فيلادلفيا ليصل بها إلى منطقة المواصي، من أجل ترسيخ البقاء عسكريا في المكان.


ويحاول الاحتلال، وفقا للمصدر نفسه، إخلاء هذه المنطقة تماما حتى يمنع عمليات التسلل والهجوم على القوات التي يخطط لإبقائها في المنطقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4_news_1711099687

مصادر طبية: 22 شهيدا منذ فجر اليوم

WhatsApp Image 2024-06-30 at 10.47.22 PM

مشاهد صادمة.. جيش الاحتلال يستخدم أسرى فلسطينيين دروعا بشرية

WhatsApp Image 2024-06-30 at 8.07.24 PM

شهيد ومصابون في قصف استهدف شمالي غزة

WhatsApp Image 2024-06-30 at 8.01.38 PM

سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال غرب رفح

553434_4_1712503451

الدويري يعلق على الاشتباكات في حي الشجاعية وقدرة المقاومة على إدارة المعارك

620242910015497241848

انتشال جثمان شهيد شمالي رفح

أخبار متعلقة
553434_4_1712503451

الدويري يعلق على الاشتباكات في حي الشجاعية وقدرة المقاومة على إدارة المعارك

UqyHrwkrFkWUbiH4iVKIfdh7JG3z7n0S86aAWE5q

لماذا أعلنت القسام اسم مجند إسرائيلي وقتله قنصا؟.. الدويري يجيب

664c29ab4c59b761ee2c7bf0

جيش الاحتلال: استهدفنا مقر الأونروا في غزة بسبب استخدامه عسكريا

398978628_650622460563704_352748948150197198_n

الدويري يكشف سر تفوق المقاومة على الاحتلال في غزة ورفح

WhatsApp Image 2024-06-08 at 11.43.48 PM

واشنطن توضح حول استعادة الأسرى في غزة

621169ce42360478f8528a9e

تصريح جديد للفصائل الفلسطينية حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة