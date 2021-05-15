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السبت، 15-05-2021 07:37 م

خروج الآلاف في لندن تضامناً مع الفلسطينيين

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الوكيل الإخباري- خرج الآلاف وسط العاصمة البريطانية لندن بعد ظهر اليوم السبت، تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا للعدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبين الحكومة البريطانية بالتدخل لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية.

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واحتشد آلاف المحتجين في منطقة ماربل آرتش" في وسط لندن، قبل أن يتحركوا سيرا على الأقدام باتجاه السفارة الإسرائيلية في كينسنغتون، رافعين الأعلام الفلسطينية، ولافتات تطالب بإنقاذ الفلسطينيين من العدوان، مرددين هتافات التضامن مع الفلسطينيين.

 

وتأتي هذه التظاهرة بتنظيم من حملة التضامن البريطانية مع فلسطين، والمنتدى الفلسطيني، وجمعية "فريندز أوف أقصى "، ومنظمة "أوقفوا الحرب" ،وغيرها من المنظمات والمؤسسات العربية والبريطانية، ضمن الفعاليات التضامنية على مستوى المملكة المتحدة مع أهل القدس، ورفضا لسياسات الاحتلال العنصرية وإجراءاته بحق الفلسطينيين.

 




 

 


 

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