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الخميس، 15-07-2021 02:02 م

خطة لبناء 510 وحدات استيطانية جنوب وشرق بيت لحم

لبناء
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، إن ما يسـمى "مجلس التكتل الاستيطاني في مجمع مسـتوطنة "غوش عصيون"، اصـدر قرارا ببناء مئات الوحدات الاســتيطانية على أراضٍ في بيت لحم.

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وأوضح مدير مكتب الهيئة في بيت لحم حسن بريجية ، في تصريحات صحفية ، أن المجلس المذكور أقر بوضع خطة لبناء 510 وحدات استيطانية، 400 منها في مستوطنة "مجدال عوز" المقامة على اراضي بلدة بيت فجار جنوبا، و110 وحدات في مستوطنة "أبي هناحل" الجاثمة على اراضي بلدة كيسان شرقا.


يذكر أن مناطق عدة في محافظة بيت لحم تتعرض لهجمة استيطانية شرسة، تتمثل بنصب بيوت متنقلة وتجريف أراض والاستيلاء عليها، وهدم مساكن ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

 

المصدر : وفا

 

 




 

 


 

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