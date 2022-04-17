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الأحد، 17-04-2022 09:09 ص

خطيب المسجد الأقصى يدعو الدول العربية والإسلامية للتحرك لحماية المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - دعا خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري الأحد، الدول العربية والإسلامية للتحرك بشكل "حقيقي" لحماية المسجد الأقصى المبارك بعد اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال صبري في تصريح لـ"المملكة" إنه من المفترض بالنسبة للدول العربية والإسلامية ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي والحكومي مسبقا، لأن الاحتلال أعلن أنه سيقتحم المسجد الأقصى مسبقا وحكومة الاحتلال منذ أيام وهي تتحدث عن الاقتحامات.


وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصرة على اقتحام المسجد الأقصى المبارك لتسهيل الأمور للمتطرفين اليهود حيث أخرجوا صباح اليوم النساء من قبة الصخرة وأفرغوا الساحة من المصلين من باب المجلس.


"الدفعة الأولى من المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى ولا ندري ما سيحصل بعد (...) التخوف الآن من موضوع القرابين (...) اقتحام الدفعة الأولى حصل عند الساعة 7:55 صباح الأحد " وفق صبري


وتابع صبري: "لم نلمس أي تحرك فعال وإنما نسمع الإدانة والاستنكار وهذا الأمر لم يعد فعالا ومؤثرا رادعا ويجب التحرك بشكل حقيقي لحماية المسجد الأقصى".


 




 

 


 

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