الإثنين 13-05-2024
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الإثنين، 13-05-2024 02:09 م

خلال عام .. مقتل 716 جندياً صهيونياً

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الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع في جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت انهم فقدوا خلال عام أكثر من 1500 شخص بينهم 716 جنديا.

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واضاف :"حربنا مستمرة حتى إعادة المختطفين وتحييد سلطة حماس"

 

ويوم أمس كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن 10 ضباط وجنود للاحتلال انتحروا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جزء منهم خلال المعارك في مستوطنات غلاف غزة.

وبأحدث حصيلة نشرها جيش الاحتلال  لخسائره في حرب غزة، قُتل 41 عسكريًا بنيران صديقة وحوادث عملياتية، واصيب 630 آخرين منذ بداية الحرب.

إضافة إلى إصابة 3361 ضابطًا وجنديًا، بينهم 1610 خلال العملية البرية منذ بداية الحرب، مبينًا أن 520 ضابطًا وجنديًا أصيبوا بجروح بالغة الخطورة منذ بداية الحرب.

 


 




 

 


 

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