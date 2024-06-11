الثلاثاء 11-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 11-06-2024 11:27 ص

خلال 24 ساعة .. الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء (15) فلسطينيًا على الأقل من الضفة، بينهم معتقلون سابقون.اضافة اعلان


وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، والخليل، وقلقيلية، وبيت لحم، ونابلس، والقدس، حيث رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين.

يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بلغت أكثر من (9170)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

وفا

 




 

 


 

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