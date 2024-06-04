الثلاثاء 04-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 04-06-2024 11:07 ص

خلال 24 ساعة .. الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء (22) فلسطينياً على الأقل من الضّفة، بينهم معتقلون سابقون.

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وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، أن الاعتقالات توزعت على محافظات رام الله، وبيت لحم، ونابلس، وسلفيت، وطوباس، وأريحا، والقدس، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل الفلسطينيين.


يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (9025)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

 

وفا

 




 

 


 

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