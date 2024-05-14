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الثلاثاء، 14-05-2024 11:43 ص

خلال 9 أيام .. ارتفاع عدد النازحين من رفح إلى 450 ألفاً

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الوكيل الإخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن ما يقارب من 450 ألف شخص نزحوا قسرًا من رفح، منذ صدور أمر الإخلاء الأول في السادس من الشهر الجاري.

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وأضافت في بيان لها ، اليوم الثلاثاء، أن الفلسطينيين يواجهون إرهاقًا مستمرًا، وجوعًا، وخوفًا، وأن شوارع مدينة رفح باتت خالية، بينما تواصل العائلات فرارها بحثًا عن الأمان.


وأشارت إلى عمليات القصف وأوامر الإخلاء الأخرى في شمال غزة أدت إلى مزيد من النزوح والخوف لدى آلاف العائلات.


وأكدت "الأونروا" أنه لا يوجد مكان للذهاب إليه، وأنه لا أمان بدون وقف إطلاق النار.




 




 

 


 

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