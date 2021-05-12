خمسة شهداء بقصف إسرائيلي شمال غزة

الوكيل الاخباري - استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين مساء اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وبلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

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وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ تجمعا للمواطنين في مخيم النصيرات، ما اسفر عن استشهاد اربعة مواطنين وإصابة آخرين، بالإضافة إلى استشهاد مواطن خامس جراء قصف طائرات الاحتلال بلدة بيت حانون.



--(بترا)