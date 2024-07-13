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السبت، 13-07-2024 09:00 ص

خمسة شهداء في قصف الاحتلال منزلا وسط قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، في اليوم الـ281 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

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وقالت مصادر إن مسعفين من الهلال الأحمر انتشلوا خمسة شهداء بينهم طفلان ارتقوا، إثر قصف طائرة حربية منزلا لعائلة الراعي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.


وأضافت أن دوي انفجارات سمع في محيط مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.


وأطلقت طائرات "كواد كابتر" الاحتلالية النار على الفلسطينيين جنوب تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قذائف مدفعية على حي الرمال الجنوبي غرب المدينة.


وأصيب 10 فلسطينيين على الأقل في قصف استهدف منزلا في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقصف آخر من طائرات الاحتلال الحربية على المنطقة الشمالية للمخيم.


 




 

 


 

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