الإثنين 19-12-2022
الوكيل الاخباري

البحرين تتضامن مع الأردن

شاهد بالفيديو : موقع الاشتباكات العنيفة اثناء المداهمة الأمنية بمعان

روسيا تعلق على قرار الأردن حول التحليق عبر أجوائه

الأردنيون يشيعون الشهيد إبراهيم الشقارين

بيان صادر عن عشيرة العريف إبراهيم الشقارين - وثيقة

فاعليات في المحافظات تستنكر استهداف رجال الأمن العام

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات

تشييع جثمان الشهيد معتز النجادا - صور

ولي العهد يشارك بتشييع جثمان الشهيد النقيب غيث الرحاحلة

معلومات تكشف لأول مرة عن الإرهابي المقتول في الحسينية

الإثنين، 19-12-2022 05:12 م

دخول الأسير ناصر أبو حميد في غيبوبة ونقله إلى مستشفى "أساف هروفيه"

ناصر.jpg-20f7b5c9-d861-48a9-b522-00c4c240d6d0


الوكيل الإخباري-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن هناك إهمالا طبيا واضحا ومتعمدا يمارس بحق الأسرى من قبل ادارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، لكسر عزيمتهم، كحرمانهم من الرعاية الطبية اللازمة لهم، واستخدام التعذيب النفسي والجسدي، ووضعهم في زنازين تفتقر لكل مقومات الحياة الآدمية، ما يزيد من انتشار الأمراض وتفشيها بينهم.

اضافة اعلان


وكشفت الهيئة، في تقرير صدر، اليوم الاثنين، بعد زيارة محاميتها شيرين العراقي لسجن "مجدو" عن حالتين مرضيتين يقبعان في سجون الاحتلال، وهما: الأسير كميل زيتاوي من قرية زلفة في أراضي الـ48 ، والذي يعاني من أوجاع حادة ومستمرة في الرأس، وعلى أثر ذلك تم نقله لمستشفى "العفولة"، وأخبره الطبيب بأنه يعاني من وجود ورم في الرأس، وبحاجة ماسة وبأقرب وقت الى إجراء صورة لذلك.


أما الاسير أحمد أبو عميرة من مخيم جنين، فيعاني من وجود مياه على الرئتين، ووضعه غير مريح، وقد خضع لعملية جراحية تم خلالها وضع صمام له، لإخراج نسبة معينة من المياه الموجودة داخل جسمه، استغرق إجراؤها ست ساعات داخل مستشفى "العفولة"، وسيتم ارجاعه اليوم لمعتقل "مجدو".


يذكر أنّ الأسير أبو عميرة هو أسير سابق، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته في 25 من آذار/ مارس 2022، وما يزال موقوفًا، علمًا أنّه متزوج وأب لخمسة من الأبناء.


وحملت الهيئة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية المعتقلين على أكمل وجه.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
haUMY

طوباس: الاحتلال يصوّر منشآت وطرقا ترابية في الرأس الأحمر

resize

الاحتلال يعتقل شابا من الشيخ جراح في القدس

الاحتلال٤

السلطة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بتوثيق انتهاكات الاحتلال

احتلال٢

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في رام الله

اسعاف

استشهاد شاب من مخيم جنين متأثرا بجروحه

الاحتلال٤

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس

أخبار متعلقة
73jBF

الحركة الأسيرة تحمل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير وليد دقة

523717

الأسيران محمد عقل ومراد أبو زيتون من جنين يدخلان أعواما جديدة في الأسر

523717

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من قباطية للمرة الثالثة

1561971533-4616-12

الأسير جهاد النّجار من الخليل يدخل عامه الـ22 في الأسر

mqMiH

الاحتلال يعتقل فلسطينياً جنوب شرق طوباس

db3573055cbf4da177f825dfb14515d4

البيرة: وقفة أمام الصليب الأحمر إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال