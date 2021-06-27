دخول السولار المخصص لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة غدا

الوكيل الإخباري - يبدأ دخول السولار القطري المخصص لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، غدا الاثنين، وكذلك المواد الخام،بحسب مصادر مطلعة.

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وتمكنت مصر من التوصل لاتفاق أولى مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي يضمن عودة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما قبل 11 أيار/مايو الماضي تدريجيا.



وقالت مصادر إن الاتفاق تضمّن السماح بإدخال المنحة القطرية يوم الأربعاء المقبل يليها تسهيلات أخرى.



وتُستكمل المباحثات في باقي الملفات الاثنين ومن بينها ملف الأسرى وملف الإعمار.



يُشار أن قطاع غزة تعرّض إلى عدوان إسرائيلي منذ العاشر من أيار/مايو استمر لمدة 11 يوما وأسفر عن استشهاد أكثر من 250 شهيداً.

