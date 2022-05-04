دعوات فلسطينية للزحف نحو الأقصى

الوكيل الإخباري - انطلقت صباح اليوم الأربعاء، دعوات فلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، بضرورة الحشد والزحف نحو المسجد الأقصى المبارك يوم غد الخميس، لحمايته من التهويد ومخططات الجماعات الاستيطانية للاحتفال بداخله.

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ودعت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل في بيان لها، الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، وكل من يستطيع الوصول للقدس، بالحشد والزحف يوم غد الخميس لساحات المسجد الأقصى المبارك لحمايته من إجرام الصهاينة ومنعهم من دخوله وتدنيسه.

وتزامن ذلك مع دعوات أطلقتها جماعات استيطانية لأنصارها بالمشاركة في اقتحام الأقصى والاحتفال بما يسمى "عيد الاستقلال" صباح يوم غد الخميس.