دعوات للتصدي لمسيرات المستوطنين في شوارع الضفة مساءً

الوكيل الإخباري-دعا مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، الفلسطينيين للخروج والتصدي لمسيرات المستوطنين التي من المقرر أن ينظموها، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام السادسة مساءً.

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وقال دغلس في تصريح لـ"وفا"، إن جماعات المستوطنين دعت لمسيرات في شوارع الضفة، تنطلق من حاجز زعترة وصولا الى حاجز حوارة العسكريين جنوب نابلس؛ وتحمل عنوان "اسرائيل في خطر نريد دولة يهودية".



وحذر من تصاعد هجمات المستوطنين واستهدافهم المواطنين وممتلكاتهم، في ظل ما تشهده المنطقة من توتر، خاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات.



يشار إلى أن جيش الاحتلال سمح لـ 1200 مستوطن بالالتفاف على الحواجز العسكرية، والدخول الى مستوطنة "حومش" مساءً، ومنع الفلسطينيين من المرور.



وفا

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