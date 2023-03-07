دعوة لإضراب شامل ومواجهات الأربعاء ردّاً على مجزرة جنين

الوكيل الاخباري - دعت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين مساء يوم الثلاثاء للإضراب الشامل يوم غد الأربعاء في كل محافظات الوطن؛ غضباً على مجزرة الاحتلال في جنين.



كما دعت القوى في بيان مساء يوم الثلاثاء الجماهير الخروج بمسيرات على نقاط الاشتباك وفي كل مكان.



واستشهد 6 مواطنين بينهم الشهيد عبد الفتاح خروشة من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس منفذ عملية حوارة قبل أسابيع والتي قتل فيها اثنين من المستوطنين المتطرفين، وأصيب 26 مواطنا آخر بجراح خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

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