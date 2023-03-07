الأربعاء 08-03-2023
الوكيل الاخباري

الأردن على موعد مع منخفض جوي جديد

ورشة حول إعداد استراتيجية منخفضة الكربون في الأردن

محاضرة عن آفة المخدرات بكلية اربد الجامعية

وفاة و16 مصابا جراء حادث قطار قليوب بمصر

دعوة لإضراب شامل ومواجهات الأربعاء ردّاً على مجزرة جنين

عجلون : تمرين إخلاء وهمي بمدرسة حطين

توقيف 3 موظفين 15 يومًا اختلسوا 264 ألف دينار

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الشونة الجنوبية غداً

الجامعة الأردنية تفوز بدعم 7 مشاريع بحثية

وزير الداخلية يوجّه للتسهيل على المستثمرين من الخارج

الثلاثاء، 07-03-2023 10:35 م

دعوة لإضراب شامل ومواجهات الأربعاء ردّاً على مجزرة جنين

wwww


الوكيل الاخباري - دعت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين مساء يوم الثلاثاء للإضراب الشامل يوم غد الأربعاء في كل محافظات الوطن؛ غضباً على مجزرة الاحتلال في جنين.

كما دعت القوى في بيان مساء يوم الثلاثاء الجماهير الخروج بمسيرات على نقاط الاشتباك وفي كل مكان.

واستشهد 6 مواطنين بينهم الشهيد عبد الفتاح خروشة من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس منفذ عملية حوارة قبل أسابيع والتي قتل فيها اثنين من المستوطنين المتطرفين، وأصيب 26 مواطنا آخر بجراح خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ww

6 شهداء وإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين

04104370346649663141303042345712

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال شرق خان يونس

new_229957_4722_soc

5 إصابات برصاص الاحتلال إحداها خطيرة في مخيم جنين

ححح

الاحتلال يتوغل شرق خان يونس

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية تدين مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم على حوارة نابلس

ععع

الرئيس الفلسطيني يهنئ رئيس مجلس الوزراء القطري بمناسبة توليه