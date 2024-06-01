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السبت، 01-06-2024 08:16 ص

دولة فلسطين تحصل على حقوق إضافية بمنظمة الصحة العالمية

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الوكيل الاخباري - قرّرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بغالبية ساحقة، الليلة الماضية، منح حقوق إضافية لدولة فلسطين التي تتمتع بوضع دولة مراقبة.

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ودعا القرار إلى منح دولة فلسطين بعض الحقوق ومنها: "الحق في أن يكون لهم مقعد بين الدول الأعضاء، والحق في تقديم المقترحات والتعديلات، والحق في انتخابهم لعضوية مكتب الجلسة العامة واللجان الرئيسية لجمعية الصحة".


وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به مجموعة من الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى الصين ونيكاراغوا وفنزويلا على تأييد 101 دولة، فيما عارضته خمس دول فقط.


وفي العاشر من أيار المنتهي، صوتت الجمعية العامة بأغلبية 143 دولة على منح دولة فلسطين الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو غيرها من أجهزة الأمم المتحدة، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة، على قدم المساواة مع الدول الأعضاء".


ومنح قرار الجمعية العامة فلسطين "الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي وحق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط".


 




 

 


 

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