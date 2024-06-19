دول مجلس التعاون تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الوكيل الاخباري - أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددة على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.

اضافة اعلان



وطالبت دول مجلس التعاون في بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق المنعقد بجنيف، في الأراضي المحتلة وإسرائيل، بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ورفضت أي مبررات لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.