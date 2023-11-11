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السبت، 11-11-2023 04:57 م

رئيس قسم الجراحة بمستشفى الشفاء: نجد أنفسنا مضطرين للمفاضلة بين جريح وآخر

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الوكيل الاخباري - قال رئيس قسم الجراحة بمستشفى الشفاء، أحمد أبو ندى، إن الوضع مأساوي في المستشفى وعشرات الأطفال معرضون للوفاة.

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وأضاف أبو ندى خلال تصريحات صحفية أن الكهرباء والماء منقطعان في المستشفى ولدينا 600 مريض.


وتابع "نجد أنفسنا مضطرين للمفاضلة بين جريح وآخر حسب شدة الإصابة وأطباؤنا سيحتاجون إلى رعاية نفسية بعد انتهاء الحرب لهول ما رأوه."


ونوه أنه في بعض الأحيان نضطر لترك بعض الجرحى لمصيرهم قائلا "ما يجري وصمة عار لجميع المؤسسات الطبية والصحية الدولية."


وأكد أنهم يسمعون أصوات مختلف صنوف الأسلحة من داخل أروقة المستشفى.
وختم "لا اتصالات لدينا ولا نعرف ما يدور خارج المستشفى ولم أر أي سيارة تابعة للصليب الأحمر في محيط المستشفى."


 




 

 


 

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