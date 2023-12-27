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الأربعاء، 27-12-2023 01:52 م

رئيس كوبا: سنواصل رفع صوتنا دائمًا من أجل فلسطين

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الوكيل الاخباري - انتقد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، "بشدة" هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في غزة، قائلًا: "سترفع كوبا صوتها دائما من أجل فلسطين".

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وأوضح في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها الدولة الإسرائيلية الإرهابية في غزة هي مصدر عار للإنسانية جمعاء".


وأضاف: "إلى متى سيستمر الإفلات من العقاب، وإلى متى ستستمر جرائم القتل بحرية؟".


وأكد على أن "كوبا سترفع صوتها دائما من أجل فلسطين، ولن تبقى أبدا غير مبالية بما يحدث".


كما شارك الرئيس الكوبي كانيل، صورة من غزة التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية.


 




 

 


 

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