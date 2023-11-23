رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: متوقع دخول الهدنة حيز التنفيذ غدا الجمعة

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أنه من المتوقع وفقا لمسار الاتصالات والمشاورات المصرية الحالية مع كل الأطراف، أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ، غدا الجمعة.

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وقال رشوان، في بيان، اليوم الخميس، إن "الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة.. وأنه من المتوقع، وفقا لمسار هذه الاتصالات والمشاورات المصرية، أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ، غدا الجمعة".



وأضاف أن "ما يتم التشاور حوله حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة".



وكانت قد أعلنت حركة "حماس"، في بيان لها، أنه "بعد مفاوضات لأيام طويلة، توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".

