الخميس 23-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يدمر 3 مساجد بخان يونس

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

التربية تنشر أرقام جلوس طلبة التوجيهي - رابط

عقل يتوقع انخفاضاً ملحوظاً على أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم

سرايا القدس: قصفنا حشودا عسكرية بمحور نتساريم

قبيل الهدنة .. كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو

أطباء بلا حدود: ننعى اثنين من أطبائنا فقدناهما بمستشفى العودة

مستعمرون يقتلعون 12 شجرة زيتون ويسرقون ثمارا في سلفيت

ضابط أمريكي: حماس تنتصر في معركة غزة

عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر: مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام

عاجل

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

الخميس، 23-11-2023 03:04 م

رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: متوقع دخول الهدنة حيز التنفيذ غدا الجمعة

ز


الوكيل الاخباري - أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أنه من المتوقع وفقا لمسار الاتصالات والمشاورات المصرية الحالية مع كل الأطراف، أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ، غدا الجمعة.

اضافة اعلان


وقال رشوان، في بيان، اليوم الخميس، إن "الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة.. وأنه من المتوقع، وفقا لمسار هذه الاتصالات والمشاورات المصرية، أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ، غدا الجمعة".


وأضاف أن "ما يتم التشاور حوله حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة".


وكانت قد أعلنت حركة "حماس"، في بيان لها، أنه "بعد مفاوضات لأيام طويلة، توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

الاحتلال يدمر 3 مساجد بخان يونس

20201015_settlers_cut_down_300_olive_trees_in_al_jabah_hebron_district

مستعمرون يقطعون أشجار مثمرة ويدمرون خيمة في الخليل

قسام

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

تنزيل (1)

الطوارئ الروسية.. إجلاء 103 مواطنين روس من غزة عبر القاهرة

ز

سرايا القدس: قصفنا حشودا عسكرية بمحور نتساريم

القسام 2

قبيل الهدنة .. كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو

أخبار متعلقة
خخخخ

هل سيتم إطلاق سراح الأسيرة "إسراء الجعابيص"؟

165440063458496700

حماس تعليقاً على الهدنة : سنبقى الدرع الواقي للشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال

hazem

بريطانيا: الاتفاق بين إسرائيل وحماس "خطوة حاسمة"

634891924863390000

الصين ترحب باتفاق الهدنة المؤقتة في غزة

w980-p16x9-2021-05-12T031514Z_1100173685_RC23EN9SQSXK_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS

قطر : وساطتها بشأن التهدئة بين إسرائيل وحركة "حماس" وصلت إلى مرحلة نهائية

I7kGkwrKpGlWxIGpXCM7ln0sVDuRL5bEQjcXDJgn

حماس : نقترب من اتفاق هدنة وسيتم الاعلان عنها في الساعات المقبلة