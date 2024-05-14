رائد في المخابرات العسكرية الأمريكية يكشف سبب استقالته

الوكيل الاخباري - كشف مسؤول سابق برتبة رائد في المخابرات العسكرية الأميركية الاثنين، أن استقالته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كانت في الواقع بسبب "أذى معنوي" ناجم عن "الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل" في حربها على قطاع ‭‬غزة والأضرار التي لحقت بالفلسطينيين.

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وأوضح هاريسون مان -في رسالة شاركها سابقا مع زملائه ونشرها أمس الاثنين على حسابه في لينكد إن- أن الخوف منعه لبضعة أشهر من البوح ببواعث الاستقالة قائلا "خفت من انتهاك معاييرنا المهنية ومن مسؤولين أحترمهم.. خفت من شعوركم بالتعرض للخيانة، أنا متأكد من أن بعضكم سيشعر على هذا النحو عند قراءة هذا".



وفي حين ذكرت رويترز أن وكالة استخبارات وزارة الدفاع لم ترد على طلب للتعليق، يعتبر مان أول مسؤول معروف في المخابرات العسكرية الأميركية يستقيل بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل.

