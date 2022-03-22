الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

تصل للحبس 3 سنوات.. تعرّف على عقوبة تصوير أوراق الاقتراع

قرابة مليون مقترع في المملكة حتى الساعة 3:30 عصراً

الشبول يشيد بدور الإعلام في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

راصد: أعمال شغب وشراء أصوات في بعض المراكز الانتخابية

معان الأعلى وعمّان الأقل .. نسب الاقتراع حتى الساعة 2:30

العمل تدعو القطاع الخاص لتسهيل مغادرة العاملين لممارسة حقهم في الاقتراع

الأحوال المدنية تصدر 135 بطاقة شخصية في يوم الاقتراع

المالية الروسية تلتزم بسداد 65 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية

13.6 % نسبة الاقتراع في كل المحافظات حتى الساعة 1:30 ظهراً

الكلالدة: إعلان النتائج على ٣ دفعات ومن المُبكر الحديث عن التمديد

الثلاثاء، 22-03-2022 03:54 م

رام الله: إصابات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على المشاركين بفعالية في جبل الريسان

pVD38


الوكيل الإخباري-أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز على مشاركين بفعالية في جبل الريسان قرب قرية راس كركر غرب رام الله.

اضافة اعلان


وأفاد مراسل وفا، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز والصوت، كما اعتدوا على طاقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وعلى المشاركين في فعالية شعبية لمناسبة اليوم الوطني للزراعة، ومنعوا المواطنين من الوصول الى أراضيهم، لزراعة الأشجار.


وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت في تموز / يوليو 2019، قرارا بالاستيلاء على جبل "الريسان"، بذريعة "عسكرية".

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2b3dea945b14317be5e85c9bf661490a

الاحتلال يجرف 4 دونمات ويقتلع 30 شجرة زيتون غرب بيت لحم

9999165287

الاحتلال يفتش منزلين ويستجوب ساكنيهما في أريحا

12184173318631033186033261722178

مستوطنون يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية شمال غرب نابلس

j8hgZ

الاحتلال يصدر حكما بالسجن لمدة عام بحق ناشط مقدسي

398309-01-08-scaled

54 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال شمال القدس

احتلال8

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من نابلس

أخبار متعلقة
1202229132457368240133

الاحتلال يغلق البلدة القديمة من الخليل

416978113950831968672

الاحتلال يصيب عشرات الطلبة بالاختناق شمال الخليل

1-1552459002-jpg-72505857645124708

الخليل: إصابة عشرات الطلبة والمعلمين الفلسطينيين بالاختناق

N3lpjeWtqiKRcbNcx3ZFKElAJ4B2htWoa9Tuji2L

إصابات بالاختناق واعتقال ثلاثة فلسطينيين في الخليل

9999162089

إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال ببلدة الخضر

V5dRc

الاحتلال يستولي على جرافة في قرية أم الريحان بجنين