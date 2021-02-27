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السبت، 27-02-2021 04:41 م

مصاب في إحدى ساقيه

رام الله .. إصابة خطيرة لطفل استهدفه الاحتلال بالرصاص

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - أصيب طفل، الجمعة، بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوبه، في قرية صفا غرب رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي صفا أحمد سمارة، بأن الطفل أحمد عبد الرزاق فلنة (16 عاما) أصيب بالرصاص الحي بعد استهدافه من قبل جنود الاحتلال في منطقة "الخربة" بالقرية.

وأضاف أن قوات الاحتلال نقلت الطفل بمركبة إسعاف إلى مستشفى "هداسا" بالقدس المحتلة، حيث تبين أنه مصاب في إحدى ساقيه، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها أُبلغت بأن حالة الطفل خطيرة.

وأشار سمارة إلى أن الأهالي حاولوا الوصول إلى المنطقة التي أصيب فيها الطفل، إلا أن جنود الاحتلال هددوا بإطلاق النار صوبهم، موضحا أن الطفل أصيب بينما كان بصحبة أحد أصدقائه في منطقة "الخربة"، التي تعتبر متنزها لأهالي القرية.

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المصدر : وفا 

 

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