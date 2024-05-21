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الثلاثاء، 21-05-2024 09:41 ص

رام الله .. الاحتلال يحتجز نحو 20 فلسطيني ويخضعهم للتحقيق الميداني

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الوكيل الإخباري- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عددا من المنازل والمحلات التجارية في بلدة سنجل شمال رام الله.

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وذكرت مصادر ، أن الاحتلال اعتقل نحو 20 فلسطينيا وأفرج عنهم لاحقا بعد أخضعهم للتحقيق الميداني، كما اعتدى بالضرب على عدد منهم.


وعرف من بينهم: محمد قاسم غفري، وعز الدين شبانة، ومنصور أبو جراد ووالده، ومحمد شبانة، وقسام شبانة ووالده سامي، ونور خليل، ومحمد سمحان شبانة، وفتحي سمحان شبانة، وكمال شبانة، وليث ناهض، ومحمد أشرف مسالمة، وموسى أسامة طوافشة، ويوسف أحمد عصفور، وإياد خالد.

 

وفا



 




 

 


 

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