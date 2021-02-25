رام الله .. الاحتلال يعلن الاستيلاء على 193 دونما

الوكيل الإخباري - أعلنت سلطات الاحتلال الاستيلاء على 193 دونما شرق محافظة رام الله والبيرة، بهدف إقامة "مكب للنفايات" يخدم المستوطنات.



وقال رئيس بلدية دير دبوان منصور منصور إن خرائط نشرها الاحتلال تشير إلى الاستيلاء على ما مجموعه 193 دونما من أراضي دير دبوان ورمون المجاورة من أجل انشاء "مكب نفايات" لصالح المستوطنين وهو أمر مرفوض بالنسبة للمواطنين.



وقال إن المواطنين سيتصدون لكل محاولات الاحتلال الاستيلاء على أرضهم.

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المصدر : وفا

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