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الأحد، 23-05-2021 03:09 م

رام الله .. الاحتلال يغلق دير نظام بالسواتر الترابية

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، كافة مداخل قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

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وذكرت مصادر فلسطينية ، أن الاحتلال أغلق مداخل القرية الثلاثة بالسواتر التربية والمكعبات الاسمنتية والبوابات الحديدية، ومنع مركبات الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منها.


وأضافت المصادر، ان المواطنين تمكنوا من إعادة فتح أحد المداخل المغلقة بالسواتر التربية أول أمس، قبل أن يعيد الاحتلال إغلاقه من جديدة.


وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال يغلق مداخل القرية منذ يوم الأربعاء الماضي، فيما تندلع مواجهات يومية على مداخل القرية.


ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين اعتدوا خلال الأيام الماضية على مركبات الأهالي المارة من مدخلها المحاذي لمستوطنة "حلميش".

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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