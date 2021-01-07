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الخميس، 07-01-2021 12:47 م

استهداف شبه يومي للقرية

رام الله .. الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير

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توضيحية


الوكيل الإخباري - اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدخلي قرية المغير شرق رام الله.

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وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخلين الرئيسيين للقرية ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها، ما أجبرهم على سلوك طرق طويلة.


يذكر أن قوات الاحتلال تستهدف قرية المغير بشكل شبه يومي، وقبل عدة أسابيع استشهد الطفل علي أبو عليا خلال اقتحامها للقرية.

 

المصدر : وفا 

 

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