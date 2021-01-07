رام الله .. الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير

الوكيل الإخباري - اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدخلي قرية المغير شرق رام الله.

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وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخلين الرئيسيين للقرية ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها، ما أجبرهم على سلوك طرق طويلة.



يذكر أن قوات الاحتلال تستهدف قرية المغير بشكل شبه يومي، وقبل عدة أسابيع استشهد الطفل علي أبو عليا خلال اقتحامها للقرية.

المصدر : وفا

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