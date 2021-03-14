رام الله .. اندلاع مواجهات مع الاحتلال في سلواد

الوكيل الإخباري - اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، في بلدة سلواد، شرق رام الله.

اضافة اعلان



واقتحمت قوة من جيش الاحتلال منطقة "مشرية" في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

المصدر: وفا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





