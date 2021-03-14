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الأحد، 14-03-2021 08:55 ص

دون إصابات

رام الله .. اندلاع مواجهات مع الاحتلال في سلواد

ت
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، في بلدة سلواد، شرق رام الله.

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واقتحمت قوة من جيش الاحتلال منطقة "مشرية" في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

 

المصدر: وفا

 

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