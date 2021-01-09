رام الله.. حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

الوكيل الإخباري - أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة برام الله.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن المواجهات اندلعت في محيط مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل في المدينة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين القاطنين في المنطقة بحالات اختناق.

المصدر : وفا

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