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السبت، 09-01-2021 08:53 ص

إطلاق غاز مسيل للدموع

رام الله.. حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة برام الله.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن المواجهات اندلعت في محيط مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل في المدينة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين القاطنين في المنطقة بحالات اختناق.

 

المصدر : وفا 

 

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