رام الله : شهيدان واصابتان باشتباكات مع الاحتلال فجر اليوم -فيديو

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان وأصيب اثنان آخران في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء في رام الله، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

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حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الثلاثاء عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا غرب رام الله.



كما استشهد شاب فلسطيني آخر في قرية كفر عين شمال رام الله بسبب إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي.



وافادت مصادر فلسطينية إن مواجهات اندلعت فجر اليوم الثلاثاء عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية دير عمار ومخيمها، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى لإصابة شابين في القدم، نقلا على إثرها للمستشفى





وافادت وكالة النباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال قامت أيضًا بتدمير منزل في مخيم دير عمار غرب رام الله، حيث اقتحمت المخيم وحاصرت منزل الشهيد داود عبد الرازق درس، وقامت بأعمال حفر وتدمير في محيط المنزل قبل أن تقوم بتفجيره."



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