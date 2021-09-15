الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

مجلس محافظة الطفيلة يطلع على معيقات مشروع تأهيل الطريق الملوكي

انقلاب مركبة على طريق خو - صورة

منطقة تفتقر إلى مواصلات النقل العام بالزرقاء

التربية تكشف لـ الوكيل سبب استثناء السكرتارية من مكافآت الفاقد التعليمي

إدارة السير لـ الوكيل: هذه أبرز اسباب الحوادث المرورية

19 وفاة و2366 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

الزبيدي يروي لأول مره تفاصيل هامة حول فراره من نفق الحرية

الكشف عن الحالة الصحية للأسير زكريا الزبيدي بعد إعادة اعتقاله

الهواري : دعم كل طبيب مبتدئ بالطوارئ بآخر أعلى منه

الأربعاء، 15-09-2021 03:19 م

رام الله: مذكرة تفاهم لدعم القطاع الصحي

رام الله


الوكيل الإخباري - وقعت وزير الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، مع المدير القُطْري لمؤسسة العمل ضد الجوع لوكاس هونور، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ودعم القطاع الصحي الفلسطيني، خاصة في المناطق المهمشة.

وقالت الكيلة، بعد توقيع المذكرة، إنها تهدف للتعاون المشترك ما بين مؤسسة العمل ضد الجوع ووزارة الصحة في البلاد ، من خلال تنفيذ أنشطة بناء وإعادة ترميم مباني عيادات صحية ومرافقها في المناطق المهمشة، إضافة لتقديم الدعم للعيادات المتنقلة المعتمدة من وزارة الصحة الفلسطينية من حيث التأثيث والأدوات والمستلزمات الطبية.

وأضافت: تهدف المذكرة كذلك إلى دعم وتدريب العاملات في الرعاية الصحية وتبادل الاحتياجات المتعلقة بالقطاع الصحي والتعاون لتوفير حماية قانونية للمراكز الصحية.

اضافة اعلان

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ewgmP

قوات الاحتلال تعتقل طالبا جامعيا من رام الله

9998940692

الاحتلال يمنع ذوي أسيرين من يعبد ومحامي هيئة الأسرى من زيارتهما

image

الزبيدي يروي لأول مره تفاصيل هامة حول فراره من نفق الحرية

W4fpk

الكشف عن الحالة الصحية للأسير زكريا الزبيدي بعد إعادة اعتقاله

اسرى

الصحة الفلسطينية توجه طلبا عاجلا إلى الاحتلال بشأن الأسرى الأربعة

IMG-20210522-WA0094

مستوطنون يهاجمون منازل في الخليل