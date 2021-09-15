رام الله: مذكرة تفاهم لدعم القطاع الصحي

الوكيل الإخباري - وقعت وزير الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، مع المدير القُطْري لمؤسسة العمل ضد الجوع لوكاس هونور، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ودعم القطاع الصحي الفلسطيني، خاصة في المناطق المهمشة.



وقالت الكيلة، بعد توقيع المذكرة، إنها تهدف للتعاون المشترك ما بين مؤسسة العمل ضد الجوع ووزارة الصحة في البلاد ، من خلال تنفيذ أنشطة بناء وإعادة ترميم مباني عيادات صحية ومرافقها في المناطق المهمشة، إضافة لتقديم الدعم للعيادات المتنقلة المعتمدة من وزارة الصحة الفلسطينية من حيث التأثيث والأدوات والمستلزمات الطبية.



وأضافت: تهدف المذكرة كذلك إلى دعم وتدريب العاملات في الرعاية الصحية وتبادل الاحتياجات المتعلقة بالقطاع الصحي والتعاون لتوفير حماية قانونية للمراكز الصحية.

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المصدر : وفا