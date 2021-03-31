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الأربعاء، 31-03-2021 09:05 ص

رام الله .. مستعربون يختطفون شابا من داخل مركبته

من
أرشيفية


الوكيل الإخباري- اختطفت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، مساء اليوم الثلاثاء، شابا من داخل مركبته في حي الماصيون بمدينة رام الله.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات خاصة اختطفت الشاب أحمد سلمان خليل أبو غالية وهو سكان بلدة بير نبالا شمال غرب القدس، خلال تواجده داخل مركبته بحي الماصيون في رام الله.

 

المصدر : وفا 

 

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