رام الله .. مستعربون يختطفون شابا من داخل مركبته

الوكيل الإخباري- اختطفت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، مساء اليوم الثلاثاء، شابا من داخل مركبته في حي الماصيون بمدينة رام الله.
وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات خاصة اختطفت الشاب أحمد سلمان خليل أبو غالية وهو سكان بلدة بير نبالا شمال غرب القدس، خلال تواجده داخل مركبته بحي الماصيون في رام الله.
المصدر : وفا
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