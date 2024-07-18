الجمعة 19-07-2024
الوكيل الاخباري
 

رصد فيروس يسبب شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في غزة

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الخميس، 18-07-2024 11:43 م

رصد فيروس يسبب شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في غزة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن نتائج الفحوصات التي تم إجراؤها لعينات من الصرف الصحي بالتنسيق مع اليونسيف أظهرت وجود الفيروس المسبب لشلل الاطفال.

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وقالت في بيان اليوم الخميس، إن وجود الفيروس المتسبب لشلل الأطفال في مياه الصرف الصحي التي تتجمع وتجري بين خيام النازحين وفي أماكن تواجد السكان نتيجة تدمير البنية التحتية، يمثل كارثة صحية جديدة، حيث وجود الزحام الشديد مع شح المياه المتوفرة وتلوثها بمياه الصرف الصحي وتراكم أطنان القمامة ومنع الاحتلال لإدخال مواد النظافة بما يشكله ذلك من بيئة مناسبة لانتشار الأوبئة المختلفة.


وحذرت الوزارة من أن رصد الفيروس المتسبب لشلل الأطفال في مياه الصرف الصحي ينذر بكارثة صحية حقيقية ويعرض آلاف السكان لخطر الإصابة بشلل الأطفال، ودعت إلى وقف العدوان الاسرائيلي فورا وتوفير المياه الصالحة للاستخدام وإصلاح خطوط الصرف الصحي وإنهاء تكدس السكان في أماكن النزوح.

 




 

 


 

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