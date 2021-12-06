الإثنين 06-12-2021
الوكيل الاخباري

بيان هام من الخدمات الطبية الملكية حول زيارة المرضى في المستشفيات

الفحوصات الايجابية تواصل الارتفاع في الاردن

اصابات كورونا ترتفع مجدداً في الاردن

اعلان صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الرياض

الملك: نجاح البرلمان هو نجاح لجميع الأردنيين - صور

نجاح عملية جراحة نادرة بالمدينة الطبية

الصحة: مناعة اللقاح تنخفض 6% شهريا.. والإقبال على تلقي كافة الجرعات كاملة ضعيف

التربية : تعميم على المدارس بشأن امتحانات الثانوية العامة

هام من وكلاء السياحة لجميع المسافرين

العيسوي: الملك وضع في سلم أولوياته بناء الأردن الأنموذج ورعاية أبناءه

الإثنين، 06-12-2021 04:14 م

رغم خطورة وضعه الصحي: الأسير هشام أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 112

ed9704c6-cc0e-4747-8bbc-5d3c556c8c3b


الوكيل الإخباري-يواصل الأسير هشام أبو هواش (40 عاما)، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ112، رفضا لاعتقاله الإداري، رغم خطورة وضعه الصحي، ودخوله مرحلة حرجة.

اضافة اعلان


وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، إنه من المقرر أن تعقد للأسير أبو هواش جلسة خلال هذا اليوم في محكمة الاحتلال العليا، للنظر في الالتماس المقدم بشأن قضية اعتقاله الإداري.


وأوضحت أن الأسير أبو هواش يقبع داخل سجن "عيادة الرملة" بحالة صحية صعبة للغاية، حيث يعاني من آلام بجميع أنحاء جسده دون استثناء، ولا يستطيع النوم من شدة الوجع، ويفقد توازنه ويتنقل على كرسي متحرك، كما يعاني من التقيؤ بشكل مستمر وفقد الكثير من وزنه.


وأضافت، أنه على الرغم من خطورة وضعه الصحي، إلا أن سلطات الاحتلال تُصر على احتجازه داخل العيادة، وعدم نقله إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية، لمتابعة حالته الصعبة.


يذكر أن الأسير أبو هواش (40 عاما) من دورا/ الخليل معتقل منذ تاريخ 27/10/2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات.


وحمّلت الهيئة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، ودعت المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية منها للضغط عليها لوقف تعسفها في استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، وتلبية المطالب العادلة لهم، ووقف انتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
83d3a090-9f34-433c-9c17-e63c6ecb6c41 (1)

نابلس: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

Txemt

هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان يواجه وضعا صحيا مقلقا

522246

إدارة سجن النقب تتعمد إهمال الوضع الصحي للأسرى المرضى

473422288f4bf6b7e176734d101f0d73-jpg-83411567868357221

الاحتلال يهدم مسكنا شرق يطا جنوب الخليل

357da380-9aaf-4ba1-a3d8-3be4acade3bd

مستوطنون يقتحمون مقام يوسف شرق نابلس

1120212514011451550845

الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية ويستدعي آخر

أخبار متعلقة
9999146240

الأسير عبد الله برغيش من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

888

الأسير وائل الشاعر تعرض للتنكيل والتعذيب أثناء اعتقاله والتحقيق معه

40-أسيرا-يدخلون-إضرابا-عن-الطعام-

أسرى عوفر يرجعون وجبات الطعام اليوم رفضا لإجراءات إدارة السجن بحقهم

13b2f467-2c1f-418a-8a0c-9610767dd70a

الأسير نائل البرغوثي يدخل عامه الـ42 في سجون الاحتلال

الاعرج

نادي الأسير: الأعرج ينتصر بعد أكثر من 100 يوم من الإضراب

يب

كيف تلقت خطيبة الأسير العمور نبأ استشهاده-فيديو