رغم خطورة وضعه الصحي: الأسير هشام أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 112

الوكيل الإخباري-يواصل الأسير هشام أبو هواش (40 عاما)، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ112، رفضا لاعتقاله الإداري، رغم خطورة وضعه الصحي، ودخوله مرحلة حرجة.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، إنه من المقرر أن تعقد للأسير أبو هواش جلسة خلال هذا اليوم في محكمة الاحتلال العليا، للنظر في الالتماس المقدم بشأن قضية اعتقاله الإداري.



وأوضحت أن الأسير أبو هواش يقبع داخل سجن "عيادة الرملة" بحالة صحية صعبة للغاية، حيث يعاني من آلام بجميع أنحاء جسده دون استثناء، ولا يستطيع النوم من شدة الوجع، ويفقد توازنه ويتنقل على كرسي متحرك، كما يعاني من التقيؤ بشكل مستمر وفقد الكثير من وزنه.



وأضافت، أنه على الرغم من خطورة وضعه الصحي، إلا أن سلطات الاحتلال تُصر على احتجازه داخل العيادة، وعدم نقله إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية، لمتابعة حالته الصعبة.



يذكر أن الأسير أبو هواش (40 عاما) من دورا/ الخليل معتقل منذ تاريخ 27/10/2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات.



وحمّلت الهيئة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، ودعت المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية منها للضغط عليها لوقف تعسفها في استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، وتلبية المطالب العادلة لهم، ووقف انتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع.



وفا

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