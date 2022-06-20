رفع العلم الفلسطيني على مدخل قلقيلية

الوكيل الإخباري- شاركت فعاليات محافظة قلقيلية، اليوم الإثنين، برفع العلم الفلسطيني على مدخل المدينة، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المستمرة.



وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة: إن انتهاكات الاحتلال في تصاعد مستمر وكان آخرها صباح اليوم قيام مجموعة من المستوطنين بمحاولة التسلل الى قرية عزبة الطبيب شرق المحافظة، لإنزال العلم الفلسطيني لكن أهالي القرية تصدوا لهم ومنعوهم من التقدم.



في سياق آخر، أطلق المجلس الأعلى للشباب والرياضة برعاية محافظة قلقيلية، فعالية "من أجل بلدنا"، من أمام منطقة ضريح الشهداء بالمدينة.



وقالت منسقة برنامج إسناد الشباب بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة سيرين حلاوة، إن البرنامج ينطلق اليوم بكافة المحافظات، لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وبث روح العمل التطوعي في نفوس الشباب.

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