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الثلاثاء، 01-06-2021 10:35 ص

' رقم غامض ' يُشعل مواقع التواصل بعد تصريحات السنوار - فيديو

1111


الوكيل الاخباري - بعد حديث رئيس حركة حماس في قطاع غزة ، يحيى السنوار ، عن الرقم ( 1111 ) والذي طلب من الجميع تسجيله على المقاومة دون التطرق لأي تفاصيل ، تصدر الرقم مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار "فضول" النشطاء لمعرفة ما قصده، وأحدث جلبة بين صفوف الاحتلال ، على وقع تساؤلاتهم بماهية "الرقم الغامض" .

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و قال السنوار في تصريحات صحفية ، أمس الإثنين :

"سجلوا الرقم ( 1111 ) و في وقت لاحق ستعرفون ماهيته وتفاصيله ، سجّلوا الرقم علينا وعلى القـسـام والمقاومة وستذكرون هذا الرقم جيدا" ولم يوضح ما يقصده.

 

وأضاف في مؤتمر صحفي ، وفق رصد " الوكيل الإخباري" :

" ناقشنا مع المصريين ، كافة تفاصيل تثبيت وقت إطلاق النار ، وكبح العدوان عن شعبنا ، وأكدنا أن مقاومتنا بألف خير وأيديها على الزناد لصد أي عدوان ".


وتابع السنوار " دعونا المصريين وزعماء العالم لنزع صواعق التفجير بالساحة الفلسطينية وكبح الاحتلال عن ممارساته في المسجد الأقصى" .

وأشار إلى أن المصريين ، ناقشوا مع الفصائل الفلسطينية ملف الإعمار، لافتا إلى أن العالم والمصريين قالوا إنهم يريدون أن يجعلوا قطاع غزة كإمارة دبي، في الإمارات العربية .

 

كما أكد السنوار أن المقاومة الفلسطينية فرضت نفسها على العدو ، وستكون هناك صفقة للإفراج عن الأسرى .


واتجهت التكهنات نحو صفقة تبادل الأسرى ، عندما قال " فرصة حقيقية حاليا لتحقيق تقدم بملف تبادل الأسرى".

 

 





 




 

 


 

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