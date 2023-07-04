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الثلاثاء، 04-07-2023 09:33 م

رويترز: بدء الانسحاب الأسرائيلي من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة

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الوكيل الإخباري - نقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري إن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت الانسحاب من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، مساء الثلاثاء، وذلك بعد عدوان إسرائيلي استهدف المخيم منذ فجر الاثنين.

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وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية بدأت في مغادرة مخيم جنين للاجئين.


وفي الأثناء ذاتها، قال تلفزيون فلسطين إن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية قرب المقبرة في الحارة الشرقية بمدينة جنين، وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن طائرة للجيش نفذت هجوما قرب المقبرة شرق المدينة، وسقط عدد من الضحايا على الفور.


 




 

 


 

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