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الخميس، 20-06-2024 11:03 ص

رويترز: رصيف غزة البحري يستأنف عملياته اليوم الخميس

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الوكيل الاخباري - قال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز إن من المتوقع استئناف عمل الرصيف العائم في قطاع غزة اليوم الخميس لتفريغ مساعدات إنسانية يحتاجها سكان القطاع.

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وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إن الرصيف أعيد ربطه بالشاطئ أمس الأربعاء بعد فصله مؤقتا يوم الجمعة الماضي بسبب سوء الأحوال في البحر.


وبدأت المساعدات في الوصول عبر الرصيف الذي شيدته الولايات المتحدة في 17 مايو/أيار، وقالت الأمم المتحدة إنها نقلت حمولات 137 شاحنة مساعدات إلى المستودعات، وهو ما يعادل نحو 900 طن.


لكن بعد ذلك دمرت أمواج هائجة الرصيف، مما اضطر القائمين عليه إلى إجراء إصلاحات، وأدى سوء الأحوال الجوية والاعتبارات الأمنية إلى الحد من عدد الأيام التي كان يعمل فيها.


 




 

 


 

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