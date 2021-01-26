الثلاثاء 26-01-2021
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الثلاثاء، 26-01-2021 06:34 م

رويترز: واشنطن تعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين

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الوكيل الاخباري - أعلن القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة دونالد ترامب.
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وقال إن واشنطن ستستمر في حث البلدان الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل لكنها تقر أنه لا بديل عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني، وستحث واشنطن إسرائيل والفلسطينيين على "تجنب خطوات أحادية تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة".

وستدعم سياسة بايدن "حلا متفقا عليه لوجود دولتين حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء"، وفق القائم بأعمال المبعوث الأميركي.

 




 

 


 

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