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السبت، 26-03-2022 03:20 م

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

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الوكيل الإخباري-استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، مراكب الصيادين بالرصاص وفتحت عليها خراطيم المياه في بحر غزة.

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وأفاد مراسل "وفا"، نقلا عن أحد الصيادين، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت النار صوب مراكب الصيادين وفتحت خراطيم المياه عليها، وحاولت إغراق أحدها على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.


كما هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الصيادين ومراكبهم على بعد نحو 6 أميال قبالة بحر مدينة رفح بالرصاص وفتحت صوبهم خراطيم المياه، ما اضطرهم إلى مغادرة البحر والعودة إلى الشاطئ.


يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميا استهداف الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

 

وفا

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