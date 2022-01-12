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الأربعاء، 12-01-2022 04:29 م

زوارق الاحتلال تستهدف مركب صيد في بحر مدينة غزة

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الوكيل الإخباري-استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مركب صيد بالرصاص وفتحت عليه خراطيم المياه قبالة شاطئ مدينة غزة.

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وأفاد مراسل "وفا"، نقلاً عن أحد الصيادين، إن زوارق بحرية الاحتلال حاصرت مركب صيد على بعد نحو 6 أميال قبالة بحر مدينة غزة، وأطلقت النار صوبه وقامت بفتح خراطيم المياه عليه وحاولت إغراقه، حيث نجا الصيادون الذين كانوا على متنه وهربوا إلى شاطئ البحر.


وتتعمد بحرية الاحتلال يومياً استهداف الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.


يشار إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 302 اعتداء وانتهاكا لحقوق الصيادين في بحر غزة، خلال العام 2021 المنصرم، بينها 3 شهداء و7 مصابين و11حالة اعتقال، إضافة إلى تدمير 33 مركب صيد، وإغلاق البحر 19 يوماً وتقليص مساحة الصيد 5 مرات، وإتلاف وتدمير شباك ومعدات صيد 57 حالة، ومصادرة 6 مراكب صيد، وفقاً لاتحاد لجان العمل الزراعية في غزة

 

وفا

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